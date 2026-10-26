Yamal, Ballon d'Or töreninin ilk ödülünü kazandı

Barcelona'nın yıldızı İspanyol Lamine Yamal, 2026 yılının 21 yaş altı en iyi genç oyuncu ödülü "Kopa"ya layık görüldü. Bu ödül, bu akşam Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Altın Top töreninin ilk ödülü oldu ve kulübüyle ve ülkesinin milli takımıyla parlak bir sezon geçiren oyuncuya verildi.

19 yaşındaki Yamal, Avrupa futbolunun en dikkat çeken yükselen yetenekleriyle girdiği rekabetin ardından ödülü üst üste üçüncü kez kazandı. Bu yeni ödül, onun göz kamaştırıcı gelişimini ve dünyanın en seçkin genç oyuncuları arasındaki yerini yansıtıyor.

Barcelona'nın yıldızı, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazanmasında da önemli bir rol üstlendi. Milli takımın, final maçında Arjantin'i karşılıksız bir golle mağlup ederek elde ettiği şampiyonluk yolculuğuna katkıda bulundu.

Yamal ayrıca 2025-2026 sezonunda Barcelona'nın İspanya La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonluklarına da katkı sağladı. Dikkat çekici performanslar sergileyen genç yıldız, böylece kulübüyle elde ettiği başarıları İspanya Milli Takımı formasıyla gösterdiği uluslararası parlaklıkla birleştirdi.

Bu ödül, bireysel takdiri uluslararası başarıyla bir araya getiren Yamal'a kariyerinde güçlü bir ivme kazandırıyor. Genç yaşına rağmen en üst seviyelerde rekabet edebileceğini kanıtlayan oyuncu, kuşağının en seçkin yeteneklerinden biri olarak konumunu pekiştirmeyi sürdürüyor.



