Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, 2026 yılı Ballon d'Or ödülünü kazanma isteğini yineledi ancak özellikle Real Madrid oyuncusu Kylian Mbappe'nin durumu hakkında konuştu.

Gazetecilerin, Ballon d'Or ödülü için oylarını kullanmaları için 28 Eylül'e kadar süreleri bulunuyor.

Aynı zamanda, bu prestijli bireysel ödüle aday olan isimler kampanyalarına başladı; bunların başında da medyada güçlü bir şekilde yer alan iki oyuncu geliyor: Kylian Mbappe ve Lamine Yamal.

Ousmane Dembele ve Rodri gibi oyuncular daha fazla sessizliği tercih ederken, Yamal ve Mbappe medya röportajlarında sık sık görünmekten çekinmiyor ve 2026 Ballon d'Or'unu kazanma isteklerini gizlemiyorlar; üstelik kendi lehlerine olan pek çok gerekçeyi de öne sürüyorlar. Öyle ki, birçok taraftar bu durumdan biraz sıkılmaya başladı.

Foot Mercato sitesi, Yamal'ın yakın zamanda İspanyol Radyo ve Televizyon Kurumu'na verdiği bir röportajdaki açıklamalarını yayınladı. Yamal, Ballon d'Or'u kazanma isteklerinden söz ettikleri çok sayıda röportaj nedeniyle kendisinin ve Fransız oyuncunun maruz kaldığı eleştirilere değindi.

Yamal, "Eğer ben ve Mbappe konuşmasaydık, insanlar neden konuşmadığımızı sorgulardı" dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Bizden açık sözlü olmamız isteniyor, ama açık sözlü olduğumuzda eleştiriye maruz kalıyoruz. Ne düşündüğümü açıkça söyledim ve yaptığım şeyden pişmanlık duymuyorum."

İspanyol milli oyuncu, kendisine ve Kylian Mbappe'ye yöneltilen eleştirilerin "temelsiz" olduğu görüşünde. Lamine Yamal, rakibini küçümsemek ya da en azından ondan uzak durmak yerine, onu savunmaya özen gösterdi.