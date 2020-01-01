Yalçın Ayhan Karagümrük'te

Süper Lig'in tecrübeli stoperi Yalçın Ayhan, 1. Lig'deki Karagümrük ile anlaşmaya vardı.

Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken 1. Lig'de de imzalar tüm hızıyla atılmaya devam ediyor. Her transfer döneminde adından söz ettirmeyi başaran Karagümük, bu transfer döneminde de Süper Lig oyuncusunu kadrosuna katarak ses getirdi.

Kırmızı siyahlı ekip Yalçın Ayhan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Karagümrük'ün resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

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"Takımımız kadrosunu tecrübeli defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile güçlendirdi!

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Geçen sezon Süper Lig'de Ankaragücü forması giyen, kariyerinde tam 392 Süper Lig maçı olan 37 yaşındaki Yalçın Ayhan, ülkemizde çok sayıda takımda oynadı.

ile Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan tecrübeli stoperin deneyimi de bulunuyor. Yalçın daha önce A Milli Takım kadrosunda da yer aldı. İkinci Başkanımız Serkan Hurma'nın imza attırdığı Yalçın Ayhan, Süper Lig'e yükselme mücadelemizde bizimle olacak!"

2019/20 sezonunun ilk yarısını Ankaragücü'nde geçiren Yalçın, sadece 4 maçta şans bulabilmişti.