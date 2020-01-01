Yalçın Ayhan: Beşiktaş'a transfer olamayınca ağladım

Bir dönem siyah-beyazlı takımla anlaşma noktasına gelen ama kamptan geri gönderilen Yalçın Ayhan, yaşadıklarını anlattı.

Son olarak geçtiğimiz sezon giydiği Karagümrük forması giyen Yalçın Ayhan, 38 yaşında futbola nokta koydu.

Skorer'in sorularını cevaplayan Yalçın Ayhan Beşiktaş'a transfer sürecinde çok acı çektiğini belirtti;

"Biz anlaştık, ben kampa gittim. Ertesi gün bana, İstanbul'a dönmem gerektiği söylendi. Bizler futbolcuyuz ama insanız. İnsan kendine yapılmasını istemediği bir şeyi; ne olursa olsun karşı tarafa yapmaması lazım. Benim kişilere kırgınlığım olur, camialara olmaz. Kişiler her zaman gelip geçicidir. Camialar, kulüpler kalıcıdır. Benim o andaki kırgınlığım kişileriydi ve bitti. Beşiktaş'ta altyapıda oynama sebebiyle, A takım düzeyinde de Beşiktaş'a hizmet etmek için belirli fedakarlıklar yaptım. Maalesef nasip olmadı. İngiltere'den gelirken ciddi anlamda ağlamışımdır sinirden. "

Daha fazla takım

'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut hakkında da konuşan Ayhan, "Karagümrük maçında Fenerbahçe'nin kazanmasının hem Erol Hoca için hem camia için inanılmaz pozitif olarak görüyorum. Yeni bir olgu, takımın demorilize olmaması gerekiyor. Kazanarak takımdaşlık adına belirleyici bir maç olduğunu düşünüyorum. Milli araya moralli geçişi, Erol Bulut da kendini geliştiren bir hoca. Kendisiyle çalışma fırsatı buldum. 'de 3 sene, Malatyaspor'da kısa bir dönem. Erol Bulut'un başarılı olacağını düşünüyorum. Yapılan transferler, yönetimli bağlantılı olarak kendi oyun sistemine uyan oyuncuları tercih etti. Fenerbahçe camiasının hayal kırıklığı yaşayacağını düşünmüyorum. Yüzde 80-90'ı nokta transferler" ifadelerini kullandı.