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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Yaklaşıyor: Ronaldo'nun Nassr maçlarına dönüş tarihi açıklandı

C. Ronaldo
Al Riyadh - Al Nassr FC
Al Riyadh
Al Nassr FC
Premier Lig
Al Diriyah - Al Nassr FC
Al Diriyah
King Cup
Portekiz
Suudi Arabistan

Portekizli yıldız, sezon başından bu yana Real Madrid'de forma giyemiyor

Basın raporları, uzun süredir takımdan uzak kalan Nasr kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun takım maçlarına döneceği tarihi ortaya koydu.

Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından bir aydan fazla süren aranın ardından geçtiğimiz hafta Nasr antrenmanlarına geri döndü.

Suudi Arabistan'ın "El-Riyadiyye" gazetesi, Nasr kulübünün fizik antrenörünün, yeni sezonun ilk iki maçında forma giymeyen Ronaldo'yu önümüzdeki maçlarda takımla oynamaya hazırladığını belirtti.

"Don", Nasr'ın geçtiğimiz cumartesi el-Feth'i 3-0 yendiği Roshn Ligi açılış maçında forma giymedi. Ayrıca bugün salı günü, Kral ve İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kupası'nın 32'lik turunda ed-Diriyye'ye karşı oynanacak maçta da yer almayacak.

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King Cup
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Premier Lig
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Al Riyadh
ALR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Ronaldo, önümüzdeki dönemde maçlara dönüşe hazırlanmak amacıyla bugün salı günü öğleden sonra Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Dar el-Nasr merkezinde 90 dakika sürecek kondisyon antrenmanları yapacak.

ed-Diriyye maçının ardından "el-Alemi", önümüzdeki cuma günü Roshn Ligi'nin ikinci haftasında komşusu el-Riyad ile onun sahasında karşılaşacak. Bu maç, Ronaldo'nun dönüşüne sahne olabilir.

Gazete, "Madeira Roketi"nin Nasr antrenmanlarından uzak kaldığı süre boyunca fiziksel kondisyonundan çok fazla kaybetmediğini, bunun da şu anda tabi olduğu kondisyon programı çerçevesinde maçlara dönüş fikrini daha da yakınlaştırdığını açıkladı.

Ronaldo'nun geçtiğimiz sezon 7 yıllık aranın ardından Nasr'ı Suudi Roshn Ligi şampiyonluğuna taşımayı başardığını, tarihinde ilk kez Elit AFC Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırmayı hayal ettiğini hatırlatalım.

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