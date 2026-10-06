Marca'nın haberine göre, kraliyet kulübünün ikonu FC Getafe'ye transfer olmaya hazırlanıyor; kulüp, İspanya ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. Görüşmelerin de şimdiden oldukça ileri aşamaya geldiği belirtildi.

Ancak Carvajal'ın Real'in ligdeki rakibine imza atabilmesi için önce İspanya La Liga'nın mali denetim biriminin, 11. sıradaki takımın maaş yapısına ilişkin onay vermesi gerekiyor. Zira Getafe'deki maaş üst sınırı, Real'e kıyasla belirgin şekilde daha düşük.

Son olarak Calciomercato da, Alexis Saelemaekers ve Pervis Estupinan'ın yaşadığı ağır ve uzun süreli sakatlıkların ardından Carvajal'ın AC Milan için de bir aday olduğunu yazmıştı. Ancak Rossoneri'nin, 30 Haziran itibarıyla Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren ve bu nedenle bonservisi elinde bulunan Raphael Guerreiro'yu da listesinde tuttuğu belirtiliyor.

Dani Carvajal, Real Madrid'de yaşayan bir efsaneye dönüşürken talihsiz sakatlıkların da adamı oldu

Carvajal, kalbinin kulübü Real Madrid'de yirmi yılı aşkın süre forma giydi ve bu dönemde A takımda 451 resmi maça çıktı (14 gol, 66 asist). Hatta bir sezonluğuna Bundesliga'da Bayer Leverkusen forması da giydi, ardından Real geri satın alma maddesini kullanarak onu yeniden kadroya kattı. Sonrasında eflatun-beyazlılarla altı kez Şampiyonlar Ligi, dört kez İspanya ligi şampiyonluğu ve iki kez de Kral Kupası kazandı.

Ancak 2024'te Almanya'da kazanılan Avrupa Şampiyonası zaferinin ardından da Carvajal'ın peşini sakatlık şanssızlığı bırakmadı. Avrupa Şampiyonası sonrası ekim ayında yaşadığı ağır çapraz bağ sakatlığını, peş peşe yeni aksilikler izledi. Geçen sezon Real'de 18 resmi maçı kaçıran oyuncu, sezonun bitimine kısa süre kala ayağında kılcal çatlak da yaşadı. Bu nedenle Dünya Kupası kadrosuna da bir daha çağrılmadı.

Ardından 34 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla ilgili sesler kesildi. Ancak bu durum yakında değişebilir. Carvajal'ın gerçekten Getafe'ye gitmesi halinde, yıl dönümüne doğru Real ile büyük buluşma yaşanacak. Madrid ekibi gelecek hafta sonunda, hâlâ yenilgisiz olan Barcelona deplasmanına çıkacak. Bu maç da Carvajal için kuşkusuz ayrı bir cazibe taşıyacaktır.

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