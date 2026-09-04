Fransız golcü Karim Benzema'nın Suudi Arabistan ekibi Hilal ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshetmesinin ardından geleceği belirsizliğini koruyor.

Foot Mercato sitesinin haberine göre, Benzema'nın gelecekteki rotasının çok kısa bir süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Güvenilir gazeteci Bertrand Latour, Late Football Club programındaki konuşmasında, Benzema'nın kariyerinin geleceğini saran belirsizliğe çok kısa bir süre içinde son vereceğini söyledi.

38 yaşındaki Benzema, 2022 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanmıştı ve şu anda dilediği kulüple imza atma hakkına sahip serbest bir oyuncu konumunda.

Bertrand Latour, "Karim Benzema'nın geleceğini çok kısa bir süre içinde öğreneceğiz" diyerek vurguladı.

Dolayısıyla, "futbolu bırakma konusunda kararını henüz vermemiş göründüğü" belirtilen oyuncuyla ilgili yakın zamanda bir açıklama yapılması bekleniyor.

Benzema'nın Hilal ile macerası sonunda yalnızca yarım sezon sürdü. Kulüp geçtiğimiz kış transfer döneminde Ittihad'dan onu kadrosuna katmıştı ve eski Real Madrid golcüsü, Suudi Roshn Ligi'nde lider ekibin formasıyla çıktığı 10 maçta 9 gol atmayı ve 2 asist yapmayı başardı.

Şu an itibarıyla Avrupa'ya, özellikle de yetiştiği kulübü Olympique Lyon'a dönüş uzak bir ihtimal gibi görünse de önünde birkaç seçenek hâlâ mevcut.

Benzema, kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmeye karar verebilir ya da Amerika Ligi'nde oynama deneyimini seçebilir.

Serbest oyuncu konumuna geldikten sonra Fransız golcünün, profesyonel kariyerindeki son büyük meydan okumayı temsil edebilecek rotası hakkında kararını hızla vermesi gerekecek.

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