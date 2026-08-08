Barcelona'nın Julian Alvarez transferini bitirmekte yaşadığı sıkıntı, Katalan kulübünü transfer piyasasındaki önceliklerini değiştirmeye itebilir.

Gazeteci Victor Navarro'nun aktardığına göre Barcelona, Ronald Araujo'nun Liverpool'a kiralık olarak yaklaşan ayrılığını telafi etmek amacıyla Athletic Bilbao'nun savunmacısı Aymeric Laporte'u kadrosuna katma ihtimalini değerlendiriyor. Bu esnada sportif direktör Deco, İspanyol savunmacıyı kadroya dahil etmek için harekete geçme olasılığını incelemeye başladı.

Bu plan Barcelona'nın bütçesi açısından özel bir önem taşıyor. Rapora göre kulüp, Atletico Madrid'den Alvarez'i transfer etmeme kararı alması halinde, bu transfer için ayrılan parayı Manchester City'nin yıldızı Rodri'nin transferine ve yeni bir savunmacıya, yani Laporte'a yönlendirebilir.

Barcelona, savunma hattını güçlendirmek için Laporte'u uygun bir seçenek olarak görüyor. İspanyol savunmacı, 2026 Dünya Kupası'nda milli takımıyla dikkat çeken performanslar sergilemiş ve İspanya'nın turnuvada şampiyon olmasında önemli unsurlardan biri olmuştu. Ayrıca savunma hattında Pau Cubarsi ile başarılı bir ortaklık kurmuş olması da onu Hansi Flick'in ekibi için uygun bir seçenek haline getiriyor.

Takıma katılacak savunmacının kimliğinin ötesinde Flick, önümüzdeki sezon Barcelona akademisinin yeteneği Alvaro Cortes'e de güvenmeyi planlıyor.

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