Yaisle şokunun ardından: Suudi Arabistan El-Ahli defans silahını koruyor

Suudi Al-Ahli kulübü, Brezilyalı defans oyuncusu Roger Ibanez'in sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığını resmen açıkladı. Bu adım, "Al-Raki" yönetiminin savunma hattının en önemli isimlerinden birine olan bağlılığını yansıtıyor.

Ibanez, İngiltere'deki birçok kulübün büyük hedefiydi, ancak Al-Ahli özellikle Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin ayrılığının yarattığı şoktan sonra oyuncusuna sahip çıktı.









Sözleşme uzatma kararı, Ibanez'in Al-Ahli'ye katıldığı günden bu yana oynadığı büyük role bir takdir olarak geldi. Oyuncu kendini takımın asli bir ismi olarak kabul ettirmeyi başardı ve geçtiğimiz dönemde takımın en öne çıkan direklerinden biri haline gelmesini sağlayan güçlü performanslar sergiledi.

Brezilyalı defans oyuncusu, Al-Ahli'nin elde ettiği başarılara açık biçimde katkı sundu. Bunların başında art arda iki sezon kazanılan AFC Elit Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Suudi Süper Kupası zaferi geliyor.

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Ibanez, güçlü mücadelelerle başa çıkabilme yeteneğiyle öne çıkıyor; ayrıca fiziksel gücü ve savunmadaki istikrarıyla dikkat çekiyor. Savunma hattında birden fazla görevi yerine getirebilme becerisi sayesinde teknik ekibe ek bir esneklik de sağlıyor.

Brezilyalı defans oyuncusunun sözleşme uzatımı, Al-Ahli'nin mevcut transfer döneminde kadrosunda yaşanan bir dizi değişikliğin ardından asli iskeletini korumaya çalıştığı, güçlendirilmeye ihtiyaç duyulan mevkiler üzerinde de çalışmayı sürdürdüğü bir dönemde geldi.

Al-Ahli, oyuncunun 2030 yılına kadar takımda kalmasıyla savunma projesinin en önemli unsurlarından birini önümüzdeki yıllar için güvence altına almış oluyor. Bu adım, kulübün "Al-Raki"nin kıta düzeyinde yaşadığı en önemli dönemlerinden birinin yazılmasına katkı sunan oyuncuları elinde tutma isteğini teyit ediyor.