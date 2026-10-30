Medya mensubu Betal el-Kûs, Ahli forması giyen İngiliz santrfor Ivan Toney'nin geleceğine dair çarpıcı bir gelişmeyi ortaya koyarak, oyuncunun İngiliz kulübü Newcastle United'ın radarına girdiğini ve önümüzdeki kış transfer döneminde kadroya katılması yönünde bir girişimin yolda olduğunu belirtti.

El-Kûs, "Fi'l-Merma" programında, Newcastle'ın kış transfer döneminde Toney'yi hedefleri arasına koyduğunu, bu durumun ise Ahli'nin eski teknik direktörü Alman çalıştırıcı Matthias Jaissle'nin yönetiminde gerçekleştiğini söyledi. Jaissle, Suudi Arabistan Ligi'ndeki ortak tecrübeleri sırasında birlikte çalıştığı İngiliz santrforun yeteneklerini çok iyi tanıyor.

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Jaissle'nin Newcastle'ın teknik ekibinin başında bulunması bu haberlere ek bir boyut kazandırıyor; zira Alman teknik adam daha önce Ahli'de Toney ile çalışmış olduğundan, İngiliz santrforun kapasitesini ve hücuma katkı sağlama yeteneğini yakından biliyor.

Tüm bunlar, Jaissle'nin Newcastle'ın Toney için Ahli ile müzakerelere girdiğini yalanlamasına rağmen gündeme geliyor; özellikle de İngiliz kulübünün, transferi tamamlamasını engelleyen finansal fair play kurallarına bağlı olması nedeniyle.

Newcastle'ın ilgisine dair konuşulanlar, Betal el-Kûs'un ortaya koyduğu çerçevede kalıyor; iki kulüp arasında bir teklif sunulduğuna ya da müzakerelerin başladığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ahli ise, Toney'nin Suudi takımıyla sözleşmesinin bulunması nedeniyle durumun gelişmelerini takip ediyor.