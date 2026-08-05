Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin yeni bir yıldızı, bu yaz transfer döneminde Alman teknik direktör Matthias Jaissle'in ardından İngiltere Premier Lig'e gitmeye yaklaştı.

Jaissle, geçtiğimiz perşembe günü, önümüzdeki sezon eski teknik direktör Eddie Howe'un yerine İngiliz kulübü Newcastle United'ın sorumluluğunu üstlenmek amacıyla Al-Ahli'nin teknik direktörlüğünden istifasını sunmuştu.

Güvenilir gazeteci Sacha Tavolieri, önümüzdeki sezon Al-Ahli'den Premier Lig'e gidebilecek yeni bir yıldızı açıkladı: Brezilyalı savunmacı Roger Ibañez.

Tavolieri, kişisel "X" hesabından yaptığı bir paylaşımda, İngiltere Premier Lig'in bazı kulüplerinin kendisini kadrosuna katmaya ilgi göstermesinin ardından Ibañez'in, Al-Ahli ile önümüzdeki sezon sonunda sona erecek sözleşmesinin yenilenmesine yönelik görüşmeleri durdurduğunu söyledi.

İlgi özellikle Aston Villa kulübünden geliyor; kulüp, Brezilyalı savunmacının temsilcileriyle iletişime geçmeye başladı ancak henüz herhangi bir resmi teklif sunmadı.

Ibañez'in adı, İtalyan ekibi Roma'nın kadrosunda oynadığı dönemde bazı İngiltere Premier Lig kulüpleriyle anılmıştı ancak o, 2023 yazında Al-Ahli'ye transfer olmayı tercih etti.

O tarihten bu yana 27 yaşındaki futbolcu, Suudi kulübünün en önemli oyuncularından biri hâline geldi ve kulübün üst üste iki sezon AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğuna ulaşmasına, ayrıca 9 yıllık aranın ardından Suudi Süper Kupası'nı kazanmasına açıkça katkı sağladı.