Yabancı VAR hakemi hangi maçlarda uygulanacak?

Süper Lig'de devreye girmesi beklenen yabancı VAR uygulaması hangi maçlarda uygulanacak?

Süper Lig'de 2024/25 sezonunun ikinci yarısı bu hafta başlayacak. Sezonunun ikinci yarısıyla birlikte yabancı VAR uygulamasının devreye girmesi bekleniyor.

Peki yabancı VAR uygulaması, Süper Lig'de hangi maçlarda olacak? Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yabancı VAR hakemleriyle ilgili süreci NTV'ye anlattı.

Yabancı VAR hakemi hangi maçlarda olacak?

"Yabancı VAR hakemi tüm maçlarda uygulanacak değil mi?" sorusuna Mecnun Otyakmaz şu yanıtı verdi: "İhtiyaca göre bakacağız. İlk başta stratejik önemli maçları baz alacağız. Daha sonra hem şampiyonluk hem de düşme hattındaki maçlar önemli geçeceği için o maçlarda da değerlendirebiliriz."

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"Türk hakemlerine güvenmiş olmamıza rağmen son dönemlerdeki spekülasyonlar ve onları biraz da motive etme açısından, yabancı hakeme karşı olmamıza rağmen, alttan gelen istek ve biraz da polemikleri önlemek açısından yabancı VAR hakemine kapılarımızı açtık. Çalışmalarımız devam ediyor, sanırım büyük bir ihtimalle bu hafta da yetişebilir yabancı VAR hakemine geçeceğiz."