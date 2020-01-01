Yabancı sayısı 3 yılda 14'ten 8'e düşecek

TFF ile Kulüpler Birliği arasında yapılan toplantıda yeni sezonun maç takvimi ve yabancı oyuncu sayısı konuları konuşuldu...

Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı arasında Çarşamba günü Riva'da 6 saat süren bir toplantı yapıldı.

Toplantının ana gündem maddeleri ise 2020-21 sezonu maç takvimi ve yabancı oyuncu sınırlamasıydı.

Hürriyet'in haberine göre TFF, kulüplere yabancı oyuncu sınırının üç yılda kademeli olarak 14'ten 8'e düşürülmesinin ve 12-10-8 şeklinde bir geçiş olmasının planlandığı yönünde bilgi verdi.

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Bu doğrultuda yabancı oyuncu sayısının önümüzdeki sezon 14'ten 12'ye düşürülebileceği de kaydedildi.

Yeni sezonun başlangıç tarihiyle ilgili yapılan görüşmelerde ise kulüplerin 11 Eylül tarihini önerdiği ancak TFF kanadının Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlara dikkat çekerek 15 Ağustos tarihini önerdiği de öne sürüldü.

TFF ile Kulüpler Birliği'nin görüşülen konuları karara bağlamak adına önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.