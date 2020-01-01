Xherdan Shaqiri, Liverpool'dan ayrılmak istemiyor

Liverpool'un İsviçreli yıldızı, yeteri kadar şans bulamasa da takımda kalarak forma savaşı vermek istediğini söyledi.

'daki geleceği belirsizliğini koruyan başarılı kanat oyuncusu Xherdan Shaqiri, takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını dile getirdi.

İngiliz devinde düzenli olarak forma şansı bulamayan ve yaşadığı sakatlıklarla da gözden düşmeye başlayan Shaqiri, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

"Sakatsanız veya düzenli forma şansı bulamıyorsanız bu elbette sinir bozucudur." diyen Shaqiri, şöyle devam etti: "Ama yeni sezonu ve takıma her zaman yardımcı olmayı iple çekiyorum. İyi çalışırsam ilk sezonumdaki kadar şans bulacağıma inanıyorum. Takım olarak birçok şey başardık. Kadromuzda harika oyuncular var, herkes oynamaya hazır ve bu durum da teknik direktörümüz için zor bir durum."

Daha fazla takım

Takımı için elinden gelen her şeyi yaptığını belirten Shaqiri, yeni sezonda da şampiyonluk yaşamak istediklerini söylerken, "Kolay olmayacağını biliyoruz ama yine tüm kupaları kazanmak için sezona başlayacağız. Bunu başaracak kapasitemiz var. Takım olarak halen başarıya açız ve olabildiğince çok şey kazanmak istiyoruz." dedi.