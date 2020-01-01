Xherdan Shaqiri idolünü açıkladı

Liverpool’un İsviçreli orta saha oyuncusu Xherdan Shaqiri, küçüklüğünde idolünün Brezilyalı efsane golcü Ronaldo olduğunu söyledi.

Kulübünün internet sitesine konuşan Shaqiri, “Ronaldo’ya hayrandım. Onu sahada izlemek muhteşemdi. En büyük idolümdü. 2002’de saçımı onunki gibi kestirmiştim. Okulda beni öyle görenler şok olmuştu. Ama gerçekten onu çok seviyordum, hâlâ da seviyorum” ifadelerini kullandı.

’nın 1998 Dünya Kupası finalinde ’ya yenildiğinde ağladığını söyleyen Shaqiri, “Ronaldo benim kahramanımdı. Keşke onunla bir gün tanışabilsem. Fransa’da kaybettiklerinde evde ağlamıştım. Onu o kadar çok seviyorum” dedi.

’un yanı sıra ve gibi büyük kulüplerin de formasını giyen Shaqiri, “Bazen ailemle konuşuyorum. ‘Bakın nerelerde oynadım, hangi kupaları kazandım’ diyorum. Bu harika bir duygu. Sanki bir rüyayı yaşıyorum. Şampiyonlar Ligi iki ayrı takımla kazandım. Hem ’da hem de İsviçre’de şampiyonluklar yaşadım. Şimdi de İngiltere’de bunu yaşamak için elimden geleni yapıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.