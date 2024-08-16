Xherdan Shaqiri 12 yıl sonra yuvada

Chicago Fire ile yollarını ayıran Xherdan Shaqiri, 12 yıl sonra altyapısında yetiştiği kulübe döndü.

Shaqiri, Basel'e döndü

3 yıllık sözleşme imzaladı

12 yıllık hasret sona erdi

NE OLDU? MLS ekiplerinden Chicago Fire ile yollarını ayıren Xherdan Shaqiri'nin yeni adresi belli oldu. İsviçreli futbolcu 12 yılın ardından altyapısında yetiştiği kulüp olan Basel'e döndü. 32 yaşındaki oyuncu, Basel ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

NE SÖYLENDİ? Shaqiri imza töreninde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "FC Basel'e dönebildiğim için çok mutluyum. Çocukluğumdan beri bu kulübe ve bölgeye, taraftar ve futbolcu olarak derin bir bağlılığım var. Futbol eğitimimi Basel'de tamamladım ve ardından uluslararası kariyerime başlayabildim."

"Şimdi Basel ile tekrar atak yapmak istiyorum ve taraftarlarımızı tekrar St. Jakob-Park'ta göreceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum."

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BÜYÜK RESİM: Xherdan Shaqiri, 2012 yılında Basel'den ayrıldıktan sonra Bayern Münih, Inter, Stoke City, Liverpool, Lyon ve son olarak Chicago Fire formalarını giydi.

Geçen sezon MLS'te 12 maça çıkan Shaqiri, Chicago Fire'a 2 gol, 1 asistlik skor katkısı vermişti.