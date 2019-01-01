xG (Gol Beklentisi) nedir?

Opta'nın verisi, xG (Gol Beklentisi) nedir? Nasıl çalışır ve nelere dikkat eder?

Opta'nın kullanıma sunduğu xG analizi geçmişi yorumlayıp geleceği tahmin ediyor.

Geçmiş yıllarda atılmış 300 bin şutu analiz edip, herhangi bir maçta çekilen şutların gol olma ihtimali hesaplanıyor.

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"Gol Beklentisi" - xG adı verilen bu veri, bir futbolcunun girdiği pozisyonların zorluk derecesini ortaya koyuyor. xG ile bir futbolcunun, bir maçta veya sezonda kaç gol atmasının beklendiği verisi çıkarılıyor.

Takip edilen maçta ya da sezonda futbolcunun kaç gole ulaşmış olduğu, daha önce hazırlanan xG verisi ile karşılaştırılıyor ve tahminin altında kalıp kalmadığı, ya da performansını yükseltip yükseltmediği ölçülebiliiyor.

Dünyanın önde gelen yayın kuruluşları için kullanıma sunulan xG verisi, takımların teknik ekipleri ve performans analistleri tarafından da dikkatle takip ediliyor.