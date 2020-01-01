Xavi'nin testi pozitif çıktı

Al Sadd Teknik Direktörü Xavi Hernandez, testinin pozitif çıktığını doğrularken kendisini iyi hissettiğini açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan salgına Xavi Hernandez de yakalandı. Genç teknik adam instagram hesabından yaptığı açıklamada takımının Al Khor'a karşı oynayacağı maç öncesi yaptırdığı testin pozitif çıktığını doğruladı ve maça çıkamayacağını açıkladı.

Al Sadd'ın teknik direktörlüğünü üstlenen Xavi, mükemmel denecek kadar kendisini iyi hissettiğini ancak testinin pozitif olduğunu ve kendisini izole edeceğini belirtti.

Uygulaması gereken protokollerin ardından sahalara geri döneceğinin mesajını veren Xavi, kendisine destek olanlara teşekkür etti.