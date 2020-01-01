Xavi'den Neymar yorumu: Neden Barcelona'ya geri dönmesin?

Xavi, eski takım arkadaşının Katalan ekibine dönme ihtimali hakkında konuştu.

Xavi Hernandez, Neymar'ın 'ya geri dönmesini umduğunu söyledi.

Eski takım arkadaşının dünyanın en iyileri arasında olduğunu söyleyen Xavi, Brezilyalı oyuncunun Camp Nou'ya geri dönmemesi için bir neden göremediğini belirtti.

Bir YouTube röportajında DjMariiO' ya konuşan Xavi, "Neden geri dönmesin ki? Futbol açısından Neymar hakkında hiçbir şüphem yok. Onunla soyunma odasında defalarca bulundum ve harika bir insan olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Neymar'ın dünyanın en iyi beş oyuncusu arasında olduğunu söyleyen Xavi, bir gün Barcelona'nın başına geçmeyi hayal ettiğini de yineledi.