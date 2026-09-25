Joshua Zirkzee'nin Manchester United'da belirsiz bir geleceğe doğru ilerlediği bir dönemde, Brian Brobbey'e gelen sakatlık Hollandalı forvete milli takımıyla yeniden sahne alma fırsatı verdi; zira Xavi, Sunderland forvetinin yerine onu kadroya davet etmeye karar verdi.

Xavi, sezon başından bu yana dört maçta forma giyen Manchester United forveti Zirkzee'yi Hollanda Milli Takımı kadrosuna çağırdı. Zirkzee, Almanya karşısında 1-1 sona eren maçta arka adale sakatlığı yaşadıktan sonra kamptan ayrılan Brobbey'in yerini aldı.

Brobbey, son dönemdeki dikkat çekici çıkışına rağmen adale ağrısı hissetmesinin ardından ilk yarıda sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Oyuncu, Sunderland'in mağlubiyetiyle sonuçlanan bir önceki maçta Manchester City karşısında hat-trick yapmıştı.









Cody Gakpo'nun uzatma dakikalarında Hollanda'nın golünü kaydettiği Almanya beraberliğinin ardından Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında önümüzdeki pazar günü Sırbistan ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Zirkzee'ye yapılan davet, Manchester United'dan ayrılmaya yakın olan Hollandalı forvet için son derece önemli bir zamanda geldi. Xavi böylece ona parlaklığını yeniden kazanması ve yeniden ön plana çıkma yeteneğini kanıtlaması için yeni bir fırsat sunmuş oldu.



