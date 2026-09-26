Xavi, Zirkzee’nin neden Weghorst’un önünde tercih edildiğini açıkladı

Xavi, Joshua Zirkzee’nin Hollanda Milli Takımı’nda neden Wout Weghorst’a tercih edildiğini net şekilde açıkladı. Teknik direktör, forvette Zirkzee’nin Hollanda’ya oynatmak istediği futbola daha iyi uyduğunu düşünüyor.

Manchester United’ın forveti Zirkzee, kadrodan çıkan Brian Brobbey’nin yerine çağrıldı. Xavi, Sırbistan maçı öncesindeki basın toplantısında, “Bence bizim oyun tarzımıza uyum sağlayacak kaliteye sahip. Bizim için önemli olabilir, o iyi bir oyuncu” dedi.

Kısa bir süre sonra teknik direktöre hücum hattındaki rekabet açıkça soruldu ve son haftalarda FC Twente’de iyi form yakalayan Weghorst’un adı da gündeme geldi. Xavi, tercihi konusunda fazla şüpheye yer bırakmadı: “Bence Zirkzee bizim tarzımıza daha uygun.”

Xavi için burada asıl mesele, bir santrforun kendi sistemi içinde neleri yapabilmesi gerektiği. Teknik direktör, Zirkzee hakkında, “Forvetimiz sistemimizi ve fikirlerimizi anlamalı. Onu beğeniyorum ve bize yardımcı olabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Xavi’ye göre santrfor tercihi, Hollanda’da oturtmaya çalıştığı yeni oyun anlayışının bir parçası. Takımının gelişimi hakkında, “Nasıl hücum etmek ve nasıl savunmak istediğimizi oyuncular mükemmel şekilde kavradı. Bu yapıyla devam etmeliyiz” diye konuştu.

Basın toplantısına katılan Micky van de Ven de taktik anlamda önemli değişiklikler olduğunu söylüyor. Savunmacı, “Önde baskı yapmak ve yüksek savunma hattıyla oynamak istiyoruz, bu oldukça büyük bir değişim” derken, oyuncuların kendilerinden ne istendiğini giderek daha iyi anladığını belirtti.

Xavi, Sırbistan karşısında da rakibin dizilişinden bağımsız olarak takımının aynı prensiplerle oynamasını bekliyor. “Normalde Sırbistan dörtlü savunmayla oynuyor, belki yarın beşli oynarlar. Ama bizim oyun tarzımız değişmeyecek. Topa sahip olmak, topu hızlıca geri kazanmak ve inisiyatifi almak istiyoruz. En önemlisi bu.”