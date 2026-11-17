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Jeffrey de Lange, Hollanda Millî Takımı'nda oynama hayali kuruyor. Olympique Marseille'in kalecisi, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada bunu dile getirdi.

Gerónimo Rulli'nin Manchester City'ye ayrılmasının ardından De Lange (28), Marseille'in birinci kalecisi oldu. Go Ahead Eagles'tan gelen kaleci, ilk iki sezonunda yedek kaleci rolündeydi.

De Lange'nin kaleyi koruduğu Marseille, Ligue 1'de dördüncü sıraya yükseldi. Sezona ise kötü başlamıştı: Eski Şampiyonlar Ligi şampiyonu, ilk beş maçının dördünü kaybetmişti. Ekim ortasından bu yana üst üste beş maç kazandı.

De Lange, Marseille'de kendini tamamen evinde hissediyor ancak ilk döneminin zaman zaman zor geçtiğini kabul ediyor. "Hollanda'daki daha küçük bir kulüpten geldim. Marseille benim için çok büyük bir değişimdi."

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"Bir de şu vardı: Gero kariyerinin zirvesindeydi. Bu yüzden önce öğrenmem, gözlemlemem ve gelişmem gerekiyordu. Buradaki ikinci sezonumda daha fazla oynama fırsatı buldum. O zaman da 'Tamam, bunu her hafta istiyorum' diye düşünmeye başlıyorsun. Oynadığımda mutluydum ama biraz hayal kırıklığı da yaşıyordum. Neyse ki bunu olumlu bir şeye dönüştürebildim" diyen kaleci, bu sezon henüz bir dakika bile kaçırmadı.

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De Lange sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama daha fazlasını istiyordum ve geçen yaz kulüp yönetimine oynamam gerektiğini söyledim. Üç yıl yedek kulübesinde oturmak ne benim ne de OM için iyi olurdu."

De Lange'nin performansı Fransa'da zaman zaman eleştirildi. RC Lens ve Bayer Leverkusen ile oynanan son maçların ardından ise yorumlar çok daha olumlu. Soğukkanlı kaleci, "Futbol böyle" dedi. "Eleştiri haklıysa ve oyunu gerçekten anlayan birinden geliyorsa kabul ederim. Bazen bunu takdir bile ederim."

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De Lange, 28 yaşında hâlâ gelişebileceği alanlar olduğunu biliyor. "Bire bir pozisyonlarda, yüksek toplarda ve başka alanlarda kendimi geliştirebilirim."

Marseille'in kalecisinin hedefleri Ligue 1'le sınırlı değil. En büyük hayali Hollanda Millî Takımı'nda forma giymek. Daha önce Hollanda'nın alt yaş millî takımlarında oynayan De Lange, Bart Verbruggen, Robin Roefs ve Mark Flekken gibi kalecileri kastederek, "Umarım olur. Hedefim bu. İyi kalecilerimiz olduğunu da biliyorum" dedi. "Ama Marseile gibi bir kulüpte oynuyorsanız takip edilmeniz gerektiğini düşünüyorum."