Xavi, Weghorst’un neden Almanya’ya karşı gerekli olmadığını açıkladı

Xavi, Ziggo Sport'a verdiği röportajda da görüldüğü üzere, bu milli maç döneminde kadroya almadığı oyuncular hakkında konuşmayı tercih etmiyor. Hollanda Milli Takımı teknik direktörü, diğerlerinin yanı sıra Wout Weghorst'u da kadroya çağırmamaya karar verdi.

Şifreli kanalın muhabiri, Hollanda Milli Takımı'nın sık sık bir B planıyla oynadığını dile getiriyor. Ancak Xavi buna sıcak bakmıyor ve Weghorst'a neden şu anda ihtiyaç duymadığını açıklıyor.

“Bizim başka planlarımız var. Listede önemli hücum oyuncuları bulunuyor. Ben listede olmayan oyuncular hakkında konuşmamayı tercih ediyorum” diyen İspanyol teknik adam, Uluslar Ligi'nde Almanya ile oynanacak karşılaşmadan bir gün önce konuştu.

“Ve listede olmayan diğer oyuncular için, liste kasım ayında yeniden açık olacak” diyen Xavi, gelecek açısından Weghorst da dahil olmak üzere bazı isimler için kapıyı aralık bıraktı.

Xavi, pazartesi günü bir basın toplantısında da Weghorst'un henüz gözden çıkarılmadığını söylemişti. “Kapı herkes için açık, dolayısıyla onun için de” sözleriyle teknik direktör, FC Twente'nin golcüsüne mesaj verdi.

Weghorst ise geçen hafta RTV Oost'a yaptığı açıklamada, Hollanda Milli Takımı'nı hiçbir zaman reddetmeyeceğini söyledi. “Ülkeniz için oynamak en büyük gururdur. Ben değer kattığımı biliyorum. Eğer şimdi bunu farklı şekilde değerlendirmeyi seçiyorlarsa, bu onların en doğal hakkı. Ben her zaman Hollanda Milli Takımı için hazır olacağım.”

Uzun boylu santrfor, Hollanda Milli Takımı formasını 53 kez giydi ve 14 gol attı. Weghorst, iki Dünya Kupası ve bir Avrupa Şampiyonası da gördü.