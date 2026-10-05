Xavi ve Hollanda Milli Takımı yerden yere vuruldu: “Hâlâ Ronald Koeman dönemindeki kadar kırılgan”

Valentijn Driessen, De Telegraaf gazetesindeki köşesinde yazdığı üzere, milli aranın ardından Xavi Hernández yönetimindeki Hollanda Milli Takımı konusunda ikna olmuş değil. Hollanda, Sırbistan'ı iki kez zorlanarak mağlup etti (1-2 ve 2-1), Almanya (1-1) ve Yunanistan'la (2-2) ise berabere kaldı.

"Hem sonuç hem de oyun açısından Hollanda, FIFA dünya sıralamasında kendisinden belirgin şekilde daha aşağıda yer alan üç rakip karşısında ancak çok zayıf bir geçer not alabildi. Ronald Koeman dönemindeki kırılganlık, Xavi'nin otoritesi altında hâlâ tamamen atlatılmış değil" değerlendirmesinde bulunan Driessen, İspanyol teknik adamın daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu görüyor.

63 yaşındaki Westlander, özellikle yeni dayanak noktasının nerede olduğunu sorguluyor. "Xavi, Almanya maçından itibaren oyun tarzıyla denemeler yapmaya başladı ve Sırbistan'la oynanan ikinci karşılaşmaya kadar da buna ara vermedi."

"Orta sahada İspanyol, Yunanistan karşısında Ryan Gravenberch ve Tijjani Reijnders'la yaptığı cambazlığın bedelini neredeyse ödüyordu. Bu ikili Hollanda Milli Takımı'nda oynamalı, çünkü bu iki oyuncu için ciddi alternatif yok" diyor Driessen.

Eleştirel gazeteciye göre Frenkie de Jong'un yerine geçecek bir oyuncu hâlâ bulunamadı. "Joey Veerman, Xavi tarafından yeniden kadroya çağrıldı. Volendamlı oyuncu yeniden oyun kurucu olarak gündemde, ancak Xavi'nin gözdesi ve sahadaki uzantısı olarak gördüğü Frenkie de Jong'u unutturup unutturamayacağı... Veerman için bunun cevabı adına performansı fazla dalgalıydı."

Driessen, Bart Verbruggen ile güven veren isimler Virgil van Dijk, Denzel Dumfries ve Micky van de Ven'den oluşan Hollanda savunmasını da eleştiriyor. "İlginç, çünkü bu savunma, dörtlünün uluslararası statüsüne ve imajına rağmen son derece kırılgan kalmaya devam ediyor." De Telegraaf'ın futbol şefine göre Xavi'nin buna hızla bir çözüm bulması gerekiyor.

"Xavi henüz taktiksel bir deha değil" görüşünde Driessen. "Dünyanın 43 numarası karşısında alınan iki galibiyetin ardından kutlamalara başlamak tamamen yersiz olurdu. Uluslar Ligi öncesindeki dört milli maç, Hollanda ve Xavi'nin nitelikleri hakkında yanıttan çok soru işareti doğurdu."