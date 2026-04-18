Xavi Simons'un Instagram paylaşımı kendi taraftarları tarafından hiç hoş karşılanmadı

Xavi Simons'un Cumartesi akşamı yaptığı bir Instagram paylaşımı taraftarlar arasında büyük tepki yarattı. Tottenham Hotspur'un ofansif orta saha oyuncusu, Brighton & Hove Albion'a karşı attığı golün (2-2) sevinç fotoğrafını paylaştı, ancak bu paylaşım taraftarlarının büyük bir kısmı tarafından hiç hoş karşılanmadı. Tottenham, son anda çok önemli bir galibiyeti kaçırdı ve bu nedenle hâlâ küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Simons, 75. dakikada eşsiz bir golle Kuzey Londra'daki maçın kahramanı olacak gibi görünüyordu. Direğe çarpan bir şutla skoru 2-1'e getiren Simons, ardından formasını çıkarıp seyircilerle coşkuyla kutlama yaptı. Ancak 94. dakikada işler tersine döndü; Brighton beraberlik golünü attı ve Tottenham çok değerli iki puanı kaçırdı.

Maçtan sonra Simons, Instagram ve X'te bir mesaj yayınlayarak şöyle yazdı: "Mücadeleyi bırakmayacağız. Taraftarlar bugün harikaydı. Hadi Spurs."

Simons, kulübünün durumunun farkında olsa da, özellikle de paylaşımına eklediği sevinç fotoğrafı bazı taraftarların tepkisini çekti. “Futbol dibe vurdu. Küme düşen bir kulübün oyuncusu bunu paylaşıyor,” diye yazan bir yorum var. Bir diğeri ise daha da sert: “Futbol için tam bir utanç kaynağısın. Küme düşerken 75. dakikada kim böyle bir golü kutlar ve formasını çıkarır?”

Simons ayrıca, daha önce geç bir gol attığında coşkuyla kutlama yapıp ardından Spurs'un puan kaybetmesine neden olan takım arkadaşı Richarlison ile karşılaştırılıyor. “Richarlison gibi davrandı” yorumları anlamlı bir şekilde yankılanıyor. Bir başkası ise şöyle diyor: “Yine formasını çıkaran biri… ve bu bir bumerang gibi geri dönüyor.”

“Maçı henüz kazanmamışken neden 75. dakikada böyle kutlama yapıyorsun?” diye yazan bir taraftar var. Bir başkası alaycı bir şekilde ekliyor: “Lütfen bu saçmalığı kaldırın.” Bir başkası ise soruyor: “Utanman yok mu?”

Yine de olumlu yorumlar da var. "Harika bir goldu. Topu mükemmel bir şekilde kontrol ettin ve muhteşem bir vuruşla ağlara gönderdin. Tebrikler, Xavi!" diyor bir taraftar. Bir diğeri ise umudunu kaybetmiyor: "Hadi Xavi, ne maçtı ama. Haftaya devam edelim ve bu sonucu unutalım."




























