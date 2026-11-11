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Tottenham Hotspur'un orta saha oyuncusu Xavi Simons, Oxford Üniversitesi öğrencilerinin prestijli ve bağımsız münazara topluluğu Oxford Union'da geride bıraktığı son derece zorlu ayları anlattı. Nisan ayında ağır bir diz sakatlığı geçiren Simons, o tarihten bu yana iyileşme sürecinde.

"Sezonun geri kalanını hastane yatağımdan takip ettim" diyen Simons, yaşadıklarını açık yüreklilikle anlattı: "Bu kolay değildi. Üstelik olup bitenler üzerinde hiçbir kontrolüm yoktu. Hiçbir şey yapamıyorum. Neyse ki takım arkadaşlarım bunu başardı." Tottenham, son gün Premier Lig'den düşmekten kurtuldu.

Simons, geçen altı ayda özellikle zihinsel açıdan çok zorlandı. "Geceleri sık sık zor anlar yaşadım. Ailem bile neler çektiğimi bilmiyor. Çok ağladım. Kendimi çaresiz ve hayal kırıklığına uğramış hissettim. Tottenham'a ve Hollanda Milli Takımı'na katkıda bulunmayı çok istiyordum."

Simons, aldığı ağır darbeye rağmen geleceğe olumlu bakmaya çalışıyor. "Bir bakıma bunun yaşanmış olmasına minnettarım. Kitap okuyorum ve bazı konulardaki bilgilerimi artırıyorum. Zihnimi çalıştırmak ama aynı zamanda sakinleştirmek istiyorum. Bu da her gün spor salonuna gitmek kadar önemli. Her şey dengeyle ilgili. Beynin çalışmıyorsa vücudun da çalışmaz."

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Simons, antrenman sahasına dönerek bazı adımlar atmaya başladı. The Standard'a göre 25 Nisan'da ağır sakatlanan orta saha oyuncusu yakında takım antrenmanlarına yeniden katılacak.

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"Önce dizimin tamamen iyileştiğini ve güçlü olduğunu hissetmem gerekiyor. Doğru yoldayım. Bu süreç boyunca çevremde harika bir ekip var. İyileşmek için saatler harcıyor, elimden gelen her şeyi yapıyorum. Eve dönüp şöyle düşünmek istiyorum: Artık bacaklarımı hissetmiyorum. Bu, kendimi sonuna kadar zorladığım anlamına gelir" dedi iyileşme sürecindeki Simons.

Simons, Hollanda Milli Takımı'na önemli katkı sağlayabileceğini düşündüğü için geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası'na katılmayı umuyordu. 2022 Dünya Kupası'nda da kadrodaydı ancak katkısı sınırlı kalmıştı.

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Simons'ın yokluğunda Tottenham sezona kötü başladı. Ancak güçlü bir seri yakalayan Londra kulübü, şu anda 11. sırada.

Geçen hafta sonu ise Tottenham için hayal kırıklığı yaşandı: Leeds United, rakibini 1-0 mağlup etti. Tottenham, sezona 21 Kasım'da lige yeni yükselen Ipswich Town'ı ağırlayacağı maçla devam edecek.