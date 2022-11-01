PSV Eindhoven forması giyen yetenekli on numara, Barcelona ile PSG antrenmanları arasındaki farkı açıkladı.

La Masia akademisinden mezun olan Xavi Simons geleceğin yıldızı olarak görülüyor

19 yaşındaki oyuncu, hem Barça hem de PSG altyapısında forma giydi

Barcelona'nın eksiğini gün yüzüne çıkardı

NE OLDU? Xavi Simons bu sezon PSV ile çıktığı 19 karşılaşmada 10 gol, 3 asist kaydetti ve Hollanda ile Dünya Kupası'nda rol alması bekleniyor. Barcelona ve PSG altyapılarından eğitim alan 19 yaşındaki on numara, Avrupa Ligi'nde Arsenal'a karşı aldıkları galibiyetin ardından iki kulübü karşılaştırdı.

NE SÖYLENDİ? ESPN'e konuşan Xavi Simons şunları söyledi: "İnan bana, Barcelona'da spor salonunda pek çalışmıyorlar. Topla çalışıyorlar ancak spor salonunda değil. Paris Saint-Germain'e geldiğimde farklılıkları fark ettim. PSG'de salon çalışması yapıyorlar."

BAŞKA NE SÖYLENDİ? Ayrıca Voetbalzone'a konuşan Simons şunları söyledi: "Paris'te tamamen farklı bir hayat yaşıyorsunuz. Ligue 1, fiziksel rekabetin olduğu bir yer. Kendinizi korumak zorundasınız ve hedeflerimden biri buydu. Yaşınızın küçük olması önemli değil, güçlü olmalısınız. PSG'ye geldiğimde on altı yaşındaydım. Çok çalıştım ve her şeyimi verdim. Futbol benim hayatım."

PSV'Yİ NE BEKLİYOR? PSV, 30 Ekim'de Eredivisie'de NEC Nijmegen'i ağırladı. 3 Kasım'da ise Avrupa Ligi arenasına dönerek Bodo/Glimt deplasmanına çıkacak.