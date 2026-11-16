Xavi, Quinten Timber'ı neden ilk 11'de başlattığını açıkladı; Van der Vaart yorumladı

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Xavi, pazartesi günü Almanya ile oynanacak Uluslar Ligi maçında sakat Frenkie de Jong'un yerine Quinten Timber'ı tercih ediyor. Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü, kararının nedenini NOS'a anlattı.

"Hem savunmada hem hücumda oynayabiliyor. Quinten sahanın tamamını kaplayabilir" diyen Xavi, açıklamayı Berlin'deki Olympiastadion'dan yaptı.

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü, De Jong'un yerine oynayacak futbolcuya güvendiğini belirterek, "Çok sayıda geçiş göreceğiz ve o bunun üstesinden gelebilir. Quinten sahadaki her duruma uyum sağlayabilir" dedi.

Ardından Xavi'ye, Timber'ı ilk 11'e almasının Joey Veerman'ın rolünü değiştirip değiştirmeyeceği soruldu. Borussia Dortmund'un orta saha oyuncusunun De Jong'un rolünü üstlenmesi mi bekleniyor?

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Alman takımına karşı nasıl oynayacağını anlatan Xavi, "Bugün farklı. Çünkü Almanya pres yapıyor ve bazen adam adama oynuyor. Baskıdan çıkıp ikinci hattaki oyuncuyu bulmalıyız" dedi.

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İspanyol teknik adam, geçen cuma oynanan maçtan farklı bir karşılaşma beklediğini belirterek, "Onların kazanması gerekiyor. Bu yüzden ilginç bir maç olacak. Farklı olacak çünkü biz farklı şekilde hücum edip savunma yapacağız. Onlar Yunanistan'dan farklı bir sistemle oynuyor" diye konuştu.

"Maça uyum sağlayacağız. Ama iyi oynayacağız. Almanya topa sahip olmak istiyor, biz de öyle. Bu yüzden çok sayıda geçiş olacak. Hedefimiz topa sahip olmak ama onlar da aynısını istiyor."

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Almanya'nın Uluslar Ligi'nde ikinci sırada yer alarak çeyrek finale çıkması için kazanması gerekiyor. Xavi'ye göre bu durum Hollanda'nın oyun planını değiştirmiyor. "Ne sistemimizi ne de yaklaşımımızı değiştireceğiz. Kazanmak ve etkileyici bir oyun sergilemek istiyoruz. Dolayısıyla bu bizim için iyi bir sınav."

Rafael van der Vaart, Quinten Timber tercihine hak veriyor. "Almanya'nın iyi bir orta sahası var. Böyle bir durumda top kapabilen dinamik bir oyuncuya ihtiyacınız olur."

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Yorumcu, "Teun Koopmeiners iyi bir oyuncu. Yunanistan karşısında açık farkla öndeyken oyuna alınmasını anlayabiliyorum. Ama Xavi'nin şimdi Quinten Timber'ı tercih etmesi beni şaşırtmıyor" dedi.