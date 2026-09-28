Xavi'nin mutluluğu eksik: Almanya'yı utandırdıktan sonra Hollanda'dan ne istiyor?

"Tatmin edici ama yeterli olmayan bir başlangıç"... Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez, teknik ekibin başındaki ilk haftasını bu sözlerle özetledi ve hedefinin puan toplamanın ötesine geçerek daha etkili ve daha sert bir hücum kimliği dayatmak olduğunu vurguladı.

Barcelona efsanesi ve İspanya ile Dünya Kupası'nı kazanan isim, Hollanda Milli Takımı kampındaki atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getirdi; ancak takımın UEFA Uluslar Ligi'ndeki gelecek iki maçından önce hücum hattındaki rotanın düzeltilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Xavi, Hollanda Milli Takımı'nın geçtiğimiz perşembe günü sergilediği hücum coşkusunu yeniden kazanmasını istiyor; o gün takım, başkent Amsterdam'da aralıksız ataklarıyla Almanya Milli Takımı'nı son dakikalarda beraberliği kabul etmek zorunda bırakmayı başarmıştı.

Xavi, "Reuters" ajansının aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "En önemlisi her zaman üç puanı toplamaktır ve bunu başardığımız için mutluyum, ancak özellikle ilk yarıda daha iyi bir performans ortaya koymamız gerekiyor; çünkü yeterince baskı yapmadık. Yine de, bir haftalık yoğun bir çalışmanın ardından tamamen memnunum."

İspanyol teknik adam, Hollanda hücum hattının yeni yüzü, AZ Alkmaar forveti Mees Meerdink'i övmek için de fırsatı kaçırmadı. Kısa sürede parlayan genç oyuncu, Almanya karşısında yedek olarak ilk kez sahaya çıkmasının ardından, A Milli Takım formasıyla ilk kez ilk on birde başladığı maçta kaydettiği ikili golle ülkesinin milli takımını Sırbistan'a karşı galibiyete taşıdı.

Xavi şu yorumu yaptı: "Mees son derece çalışkan bir oyuncu ve oyun tarzımızı tamamen kavrıyor. Takıma gollerinden çok daha fazlasını kattı, gerçi o goller de kuşkusuz değerliydi. Takımla birlikte performansı harikaydı."

Hollanda Milli Takımı iki önemli sınava hazırlanıyor: Perşembe günü Selanik'te Yunanistan'a konuk olacak, ardından gelecek pazar günü Eindhoven şehrinde Sırbistan'ı ağırlayacak.

Xavi, gelişmesi gereken yönler konusunda açık konuştu ve şöyle açıkladı: "Örneğin, boşlukları kullanmamız gereken pek çok an oldu ama bunu yapmadık. Bu, geliştirmemiz gereken bir konu; ayrıca sahayı genişletmek ve topu daha hızlı hareket ettirmek gibi başka hususlar da var."

Açıklamalarını iyimser bir tonla noktaladı: "Ama en önemlisi çok sayıda pozisyon üretmemiz. Oyuncular, uyguladığımız planla sahada rahat hissediyor, dolayısıyla birçok şey yolunda gidiyor."







