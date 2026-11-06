"Xavi'nin kendisini kadroya çağırması için bu çocuk daha ne yapmalı?"

Valentijn Driessen, Wout Weghorst'un Hollanda Milli Takımı kadrosuna neden yine alınmadığını anlamıyor. FC Twente'nin forveti iki aydır çok iyi bir form grafiği çizmesine rağmen, teknik direktör Xavi Hernández tarafından Yunanistan ve Almanya ile oynanacak millî maçların kadrosuna cuma günü yine çağrılmadı.

Xavi yönetimindeki ilk millî maç dönemi olan eylülde de Weghorst davet almamıştı. O dönemde daha formsuz olan forvet, o zamandan bu yana golleri ve güçlü performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Valentijn Driessen, De Telegraaf'ın Kick-off podcast'inde Xavi'nin kararına anlam veremediğini söyledi. Gazeteci, "Bu çocuk daha ne yapmalı? Gol krallığı listesinde zirvede, harika goller atıyor ve takımını ateşliyor" diyerek Weghorst'un yeni bir şansı hak ettiğini belirtti.

Driessen'e göre Weghorst, Xavi'nin aradığı türde bir forvet değil gibi görünüyor. "Xavi'nin bu tür oyunculara sıcak bakmadığı açıkça görülüyor" diyen Driessen, "Ancak özellikle eleme maçlarında, Hollanda Milli Takımı için oyuncunun o günkü formu da önemli" ifadelerini kullandı.

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Weghorst, önceki sefer de İspanyol teknik direktör tarafından kadroya alınmamıştı. Driessen, "O zaman biraz formsuzdu ve Brobbey kadrodan çıkınca Zirkzee dahil edildi" diye hatırlattı. Mike Verweij ise bunun sonucunda Weghorst'un tercih sıralamasında "sonuçta beşinci seçenek" gibi göründüğünü ekledi.

FC Twente'deki etkileyici performansına rağmen bu kez de Weghorst'a kadroda yer yok. Xavi, forvet pozisyonu için Brian Brobbey, Donyell Malen ve Mexx Meerdink'i tercih etti.

Weghorst ise geçen pazar Excelsior'a karşı attığı dört golün ardından (0-9'luk galibiyet) Hollanda Milli Takımı'na olası dönüşü sorulduğunda konuşmaktan kaçındı. Forvet, ESPN'e "Duş almaya gidiyorum" yanıtını verdi.