Xavi'nin çektiği video, Barcelona'nın düştüğü acı durumu gözler önüne serdi

Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin Arsen Zakharyan için çektiği video, Katalan devinin yaşadığı mali problemleri gözler önüne serdi.

Xavi, Zakharyan'a bir video mesaj gönderdi

Barcelona finansal problemlerle karşı karşıya

Zakharyan, Real Sociedad'a imza attı

NE OLDU? Barcelona bu yılın Ocak ayında Arsen Zakharyan'ı transfer etmek istiyordu ancak Rus orta saha ile Real Sociedad beş yıllık bir anlaşmaya vardı. Katalan devinin patronu Xavi, Zakharyan'ı alabilmek için ona daha önce bir video mesaj göndermişti. Ancak Barcelona yaşadığı mali problemler nedeniyle bu transferi gerçekleştiremedi.

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NE SÖYLENDİ? Xavi, Zakharyan'a gönderdiği videosunda şunları söylemişti: "Merhaba Arsen, nasılsın dostum? Umarım iyisindir. Bir gün burada Barcelona'da görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak."

BÜYÜK RESİM: Barcelona yaşadığı mali problemler nedeniyle 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfer yarışından çekilmek zorunda kaldı. Arsen geçtiğimiz sezonu Dinamo Moskova formasıyla çıktığı 37 maçta beş gol, 10 asistle tamamladı.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty Images

Getty Images

BARCELONA İÇİN SIRADA NE VAR? Xavi'nin ekibi, La Liga'nın ikinci haftasında Cadiz'i 2-0 maplup etti. Katalan devi için sırada 27 Ağustos'ta oynayacakları Villarreal maçı var.