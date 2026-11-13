Hollanda Milli Takımı, teknik direktör Xavi Hernandez yönetiminde Yunanistan karşısında olağanüstü bir hücum performansı sergiledi ve rakibini 7-0 mağlup etti. İki takımın cuma akşamı karşı karşıya geldiği bu maç, UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci hafta müsabakaları kapsamında oynandı.

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Karşılaşma Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanıyor ve ev sahibi takımın ezici üstünlüğüne sahne oluyor. Hollanda, maçın ilk 66 dakikasında Yunanistan filelerini yedi golle havalandırarak mücadeleyi bir gol şölenine çevirmeyi başardı.

Hollanda'nın başlangıcı yıldırım gibi oldu. Crysencio Summerville daha 6. dakikada skoru açtı, ardından Tijjani Reijnders 12. dakikada farkı ikiye çıkardı. Aynı oyuncu 18. dakikada üçüncü golü de kaydederek ev sahibi takımın büyük hücum üstünlüğünü teyit etti.

Hollanda'nın girişimleri bununla da sınırlı kalmadı; Yunanistan savunması üzerindeki baskısını sürdürdü ve Reijnders 33. dakikada ülkesi adına kişisel üçüncü ve takımın dördüncü golünü kaydederek ilk yarıdaki hat-trick'ini tamamladı. Böylece Yunanistan son derece zorlu bir görevle karşı karşıya kaldı.

İlk yarı sona ermeden Jurriën Timber de 40. dakikada beşinci golü kaydederek skor yapanlar listesine katıldı. Böylece Hollanda, mücadelenin ilk yarısındaki iki takım arasındaki büyük farkı yansıtan beş gollü üstünlükle soyunma odasına gitti.

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Yunanistan, Hollanda filelerine ulaşmaya çalıştı ve Fotis Ioannidis 24. dakikada bir gol kaydetti, ancak hakem VAR incelemesinin ardından golü iptal etti. Böylece konuk ekip, maçın erken bölümünde farkı azaltma fırsatını kaçırdı.

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Hollanda'nın üstünlüğü soyunma odasından dönüşün ardından da sürdü. Jurriën Timber 59. dakikada ülkesi adına kişisel ikinci ve takımın altıncı golünü kaydetti, ardından sadece iki dakika sonra, yani 61. dakikada Donyell Malen yedinci golü ekledi.

Sonuç, iki takımın gruptaki durumu göz önüne alındığında ayrı bir önem taşıyor. Zira her iki takım da mücadeleye 8'er puanla eşit şekilde girmiş ve turnuvanın ilk dört maçında mağlubiyet görmeyerek sicillerini temiz tutmuşlardı. Bu da karşılaşmayı birinci seviyedeki İkinci Grup'un liderliği için doğrudan bir mücadeleye dönüştürmüştü.

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İki takım arasında bu turnuvadaki önceki karşılaşma, 1 Ekim günü Yunanistan'da 2-2 berabere sona ermişti. Ev sahibi takım iki golle öne geçmiş, ardından Hollanda ikinci yarıda geri dönmeyi başarmış ve taraflar maçtan birer puan almıştı.

Ancak Amsterdam'daki mücadelede tablo tamamen değişti. Hollanda ilk dakikalardan itibaren üstünlüğünü dayattı ve rakibin savunmasındaki boşlukları kusursuz biçimde değerlendirdi. Yunanistan ise özellikle Reijnders, Timber ve Malen'den gelen hızlı hücum hareketleriyle başa çıkmakta yetersiz kaldı.