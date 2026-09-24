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Rian Rosendaal
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Xavi’nin Almanya maçında tercih etmesi beklenen isimler

Hollanda - Almanya
Hollanda
Almanya
UEFA Nations League A

Xavi, Hollanda Milli Takımı teknik direktörü olarak ilk ciddi sınavına çıkıyor. Voetbalzone, İspanyol teknik adamla birlikte düşünüyor ve perşembe günü Almanya karşısında Uluslar Ligi'nde hangi oyuncuların sahaya çıkacağını tahmin ediyor.

Robin Roefs, bir süredir Sunderland'de oldukça iyi performans gösteriyor ve bu nedenle ona kalede bir şans verilmesi yönünde sık sık çağrılar yapılıyor. Buna rağmen Bart Verbruggen, Xavi döneminde de Hollanda Milli Takımı'nın ilk tercihi olmayı sürdürüyor.

Sağ bek pozisyonunda Denzel Dumfries, fiziksel durumunu henüz tam olarak toparlamaya çalışan Jurriën Timber'ın önünde tercih ediliyor. Jan Paul van Hecke, milli takım kariyerine ve kaptanlığına devam eden Virgil van Dijk'a eşlik ediyor. Micky van de Ven ise Hollanda savunmasının en solundaki isim.

Xavi, Frenkie de Jong ile Jerdy Schouten'ın yokluğu nedeniyle orta sahada bir çözüm üretmek zorunda. Joey Veerman, iki yıl sonra Hollanda Milli Takımı'na geri döndü ve Almanya karşısında doğrudan ilk 11'de başlıyor. Ryan Gravenberch ile Tijjani Reijnders de Almanlar karşısında orta sahayı tamamlıyor.

Crysencio Summerville, Dünya Kupası'nda kendisini gösterdi ve sağ kanatta kendini kanıtlama fırsatı buluyor. Brian Brobbey, Manchester City'ye karşı hat-trick yaptı ve bu üst düzey formunu perşembe gününe taşımayı umuyor. Cody Gakpo'nun ise soldan servis yapması gerekiyor.

UEFA Nations League A
Hollanda crest
Hollanda
NED
Almanya crest
Almanya
GER

Hem Hollanda hem de Almanya cephesinde rövanş duyguları var. Hollanda, Dünya Kupası son 32 turunda Fas tarafından elenirken, Almanya da aynı turda Paraguay karşısında hezimete uğradı.

Hollanda Milli Takımı'nın muhtemel 11'i: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo.

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