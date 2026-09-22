Xavi, Hollanda Milli Takımı teknik direktörü olarak ateşle ilk sınavına çıkıyor. Voetbalzone, İspanyol teknik adamla birlikte düşünüyor ve perşembe günü Almanya'ya karşı Uluslar Ligi'nde hangi oyuncuların maça ilk 11'de başlayacağını tahmin ediyor.

Robin Roefs, bir süredir Sunderland'da oldukça iyi performans gösteriyor ve bu yüzden ona kalede bir şans verilmesi yönündeki çağrılar sık sık yükseliyor. Buna rağmen Bart Verbruggen, Xavi döneminde de Hollanda Milli Takımı'nda ilk tercih olmayı sürdürüyor.

Sağ bek pozisyonunda Denzel Dumfries, fiziksel durumunu hâlâ geliştirmeye çalışan Jurriën Timber'ın önünde tercih ediliyor. Jan Paul van Hecke, milli takım kariyerini ve kaptanlığını sürdüren Virgil van Dijk'a eşlik ediyor. Micky van de Ven, Hollanda savunmasının en solundaki isim.

Xavi, Frenkie de Jong ile Jerdy Schouten'in yokluğu nedeniyle orta sahada bir çözüm aramak zorunda. Joey Veerman, iki yıl sonra Hollanda Milli Takımı'na geri döndü ve Almanya karşısında doğrudan ilk 11'de başlıyor. Ryan Gravenberch ile Tijjani Reijnders de Almanlar karşısında orta sahayı tamamlıyor.

Crysencio Summerville, Dünya Kupası'nda kendini gösterdi ve sağ kanatta kendini kanıtlama şansı buluyor. Brian Brobbey, Manchester City'ye karşı hat-trick yaptı ve bu üst düzey formunu perşembe gününe taşımayı umuyor. Cody Gakpo'nun soldan servis yapması gerekiyor.

Hem Hollanda hem de Almanya cephesinde rövanş duyguları var. Hollanda, Dünya Kupası son 16 turunda Fas tarafından elenirken Almanya da aynı turda Paraguay karşısında hayal kırıklığı yaşadı.

Hollanda Milli Takımı'nın muhtemel 11'i: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo.