Xavi, Messi'nin Barcelona'ya dönme ihtimali hakkında konuştu: "Barça Messi'nin evi ama..."

Xavi, Barcelona'nın 2023 yazında Messi'yi "eve" getirmeye çalışacağı iddiaları hakkında konuştu. Şimdilik Messi'ye sadece iyi dileklerde bulundu.

2021'de Camp Nou'dan ayrıldı.

PSG ile olan sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.

Yıldız oyunun Barcelona'ya geri döneceği hakkında iddialar var.

NELER OLDU? Yedi Ballon d'Or sahibi yıldız, 2021 yılında Paris Saint Germain'e transfer olarak Camp Nou'ya veda etmişti. PSG ile olan sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Messi'nin Barcelona'ya döneceği konusunda iddialar ortaya atıldı. Barcelona teknik direktörü Xavi, Messi'nin Barcelona'ya olası dönüşü hakkında konuştu.

XAVİ NE SÖYLEDİ? Messi hakkındaki sorulara bir kez daha cevap veren Xavi, iddialara ilişkin olarak şu şekilde konuştu: Leo'yla bir bakalım... ama şu an bunu konuşmanın sırası değil. Ona olan sevgimi biliyorsunuz; o benim arkadaşım ve ona her zaman en iyisini diliyorum."

"Barça onun evi ama biz ona [geleceği] hakkında konuşarak iyilik yapmıyoruz. Paris'te iyi vakit geçirmesi için onu rahat bırakalım ve ona en iyi dileklerimizi iletelim."

BÜYÜK RESİM: Barcelona altyapısında yetişen ve daha sonra küresel bir futbol süperstarına dönüşen Arjantinli yıldız, Barcelona'da 778 maçta 672 gol attı; 10 La Liga şampiyonluğu ve 4 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

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MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Bu sene 2022 Katar Dünya Kupası'nın Messi'nin son dünya kupası olma ihtimali konuşulurken, Arjantinli yıldızın PSG ile olan sözleşmesi de 2023 senesinde bitiyor. Barcelona'ya tekrar dönmek isterse Camp Nou'da sevinçle karşılanacağı düşünülüyor. Messi, önümüzdeki yaz 36 yaşına girecek.