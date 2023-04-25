Xavi, Lionel Messi'nin Jordi Alba ve Sergio Busquets ile yediği yemek hakkında konuştu

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Lionel Messi'nin kulübe döneceği iddialarının ortasında Alba ve Busquets ile yemek yemesini değerlendirdi.

Messi, PSG ile sözleşmesinin sonuna geliyor

Paris ekibiyle henüz kontrat uzatmadı

Bu hafta Barselona'ya gitti

NE OLDU? Lionel Messi'nin sözleşmesi sezon sonunda biterken henüz PSG ile kontrat uzatmadı. Bu hafta Barselona'ya giden Messi, eski takım arkadaşları Busquets ve Alba ile yemek yerken görüntülendi. Barcelona Teknik Direktörü Xavi bu durumu alaycı bir dille ele aldı.

NE SÖYLENDİ? Barcelona Teknik Direktörü Xavi konuyla ilgili şunları söyledi: “Sonra onlarla tatlı yedim, bana bir şeyden bahsetmediler." (Gülerek.) Xavi, Messi’nin Barcelona’ya dönüşüyle ilgili şunları dile getirdi: “Bu haberler bir varsayım. Şu anda lige odaklanmalıyız. Önümüzde maçlar var.”

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