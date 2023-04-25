Xavi, Lionel Messi'nin Jordi Alba ve Sergio Busquets ile yediği yemek hakkında konuştu

- Messi, PSG ile sözleşmesinin sonuna geliyor
- Paris ekibiyle henüz kontrat uzatmadı
- Bu hafta Barselona'ya gitti
NE OLDU? Lionel Messi'nin sözleşmesi sezon sonunda biterken henüz PSG ile kontrat uzatmadı. Bu hafta Barselona'ya giden Messi, eski takım arkadaşları Busquets ve Alba ile yemek yerken görüntülendi. Barcelona Teknik Direktörü Xavi bu durumu alaycı bir dille ele aldı.
NE SÖYLENDİ? Barcelona Teknik Direktörü Xavi konuyla ilgili şunları söyledi: “Sonra onlarla tatlı yedim, bana bir şeyden bahsetmediler." (Gülerek.) Xavi, Messi’nin Barcelona’ya dönüşüyle ilgili şunları dile getirdi: “Bu haberler bir varsayım. Şu anda lige odaklanmalıyız. Önümüzde maçlar var.”
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