Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Lionel Messi ile "temas halinde" olduklarını ve Barça'nın kapılarının Arjantinli yıldıza açık olduğunu söyledi.

Messi, 2021'de Barça'dan ayrıldı

Xavi, Arjantinli yıldızla görüştüklerini kabul etti

Olası bir geri dönüşü memnuniyetle karşılayacak

NE OLDU? Arjantinli yıldız, kulübün mali problemleri nedeniyle 2021'de Barcelona'ya veda etti ve toplam 61 maçta 55 gol kaydettiği Paris Saint-Germain'e imza attı. Ancak Lionel Messi'nin Fransız deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Xavi onun Barcelona'ya dönmesini memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Basın toplantısında konuşan Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Lionel Messi'nin olası geri dönüşü hakkında şunları söyledi: "Burası onun evi ve Barça'nın kapıları ona her zaman açık. Lionel Messi bunu biliyor. Sürekli iletişim halindeyiz. Gelecekte ne yapacağı tamamen ona bağlı. Burası onun evi ve bunda şüphe yok. Tarihin en iyi futbolcusuna burada her zaman yer var."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

BARCELONA İÇİN SIRADA NE VAR? Xavi'nin öğrencileri, 23 Şubat'ta Manchester United'a karşı UEFA Avrupa Ligi mücadelesi verecek.