Xavi, Lionel Messi'nin Barcelona'da hangi rolde oynayacağını açıkladı

İdil Erin Tetik
Lionel Messi PSG 2022-23Getty
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Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Lionel Messi'nin Camp Nou'ya geri dönmesi halinde onun için hazırladığı rolü açıkladı.

  • Xavi, Messi'nin geri dönmesi halinde rolünü açıkladı
  • Arjantinli yıldız, bu yaz PSG'den ayrılacak
  • Xavi'ye göre birçok farklı pozisyonda görev alabilir

NE OLDU? Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Lionel Messi'nin Camp Nou'ya geri dönüş ihtimalini değerlendirdi. Xavi'ye göre Messi dönerse birçok farklı pozisyonda yer alabilir ve Katalan devinin başarısının ayrılmaz bir parçası olur.

NE SÖYLENDİ? Sport'a konuşan Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Lionel Messi'nin geri dönmesi halinde nasıl bir oyun felsefesi benimseyeceğini açıkladı: "Neredeyse aynı, aynı fikir ve modelde olur. Leo çeşitli pozisyonlarda oynayabiliyor. Sahte dokuz, kanat, içeride yani birçok pozisyonda yer alabilir."

BÜYÜK RESİM: Birçok kişi Lionel Messi'nin Avrupa zaferi peşinde koşan Barcelona'da Xavi'nin sistemine savunma anlamında uyup uymayacağını eleştirdi. Xavi bu eleştirilere şu yanıtı verdi: "Sonuç olarak Dembele'den de Kounde'den istediğiniz savunma performansını sergilemesini bekleyemezsiniz"

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Xavi MessiGetty ImagesLionel Messi 2022-23Getty

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