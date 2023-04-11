Xavi Hernandez, Girona ile oynanan maçın 10. dakikasında Lionel Messi tezahüratlarının yükselmesinin ardından bir itirafta bulundu.

Barcelona, Girona ile golsüz berabere kaldı

Taraftarlar Lionel Messi'nin adını haykırdı

Arjantinli yıldız, Barcelona'ya dönebilir

NE OLDU? Barcelona'nın Girona ile oynadığı maçta, Katalan devinin taraftarları, beş gün içinde ikinci kez Lionel Messi'nin adını haykırdı. Geçen hafta, Real Madrid'e karşı oynanan Kral Kupası mücadelesinde Arjantinli yıldız için tezahürat yapan taraftarlar ikinci kez sahnedeydi.

NE SÖYLENDİ? Barcelona Teknik Direktörü Xavi, beraberliğin ardından gazetecilere şunları söyledi: "Taraftarlar, ligin en üst sırasında yer almamızı takdir ediyor. Ama iki maçtır puan alamıyoruz. Leo umut veriyor. İki maçtır onun adını söylüyorlar. Olup olmayacağını göreceğiz. Şu anda bu sezona odaklanmalıyız, La Liga'da şampiyonluk yaşamalıyız."

BÜYÜK RESİM: Barcelona, Lionel Messi'nin Camp Nou'ya olası dönüşünü sağlamak için hazırlanıyor. Katalan devinin başkanı Joan Laporta bu hamleyi finanse edebilmek için sponsorluk ortakları arıyor. Bununla birlikte Lionel Messi kulübü PSG ile sözleşmesinin sonuna gelirken Barcelona'dan gelecek bir telefonu bekliyor.

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