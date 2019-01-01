Xavi kariyerine bir başarı daha ekledi

Xavi ve Gabi’nin formasını giydiği Al Sadd, Katar Yıldızlar Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı.

Yıldızlar Ligi’nin 21.haftasında karşılaştığı Al-Ahli’yi 7-2’lik skorla geçen Al-Sadd bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantilemeyi başardı.

Toplamda 14.şampiyonluğunu elde eden Al-Sadd, 2012-2013 sezonundan bu yana ilk defa mutlu sona ulaştı.

2015 yılından bu yana Al-Sadd formasını giyen Xavi ve geçtiğimiz sezon Katar ekibine transfer olan Gabi, Katar Yıldızlar Ligi’ndeki ilk şampiyonluklarını elde ettiler.