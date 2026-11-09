Xavi itiraf etti: Barcelona'nın yıldızı hak ettiği değeri görmüyor

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Xavi Hernandez, basının karşısına çıkışını değerlendirerek Barcelona'nın yıldızı Frenkie de Jong'a övgü ve takdir içeren önemli bir mesaj gönderdi.

Xavi, uluslararası arenadaki en komple futbolculardan biri olarak gördüğü de Jong'a övgü sözlerini esirgemedi ve değerinin her zaman hak ettiği takdiri görmediğini düşündüğünü belirtti.

Sport gazetesi, Xavi'nin basın toplantısındaki açıklamalarını yayımladı. Xavi şunları söyledi: "De Jong yeterince takdir görmüyor, ama bu teknik direktörler tarafından değil. Onlara sorarsanız, en iyisi olduğunu söylerler. Frenkie'yi her gün izliyorlar."

Xavi, oyuncuyla sürekli çalışan kişilerin ona dair bakış açısına dikkat çekmek istedi. Teknik direktör, de Jong'a yöneltilen eleştirilerin ya da ona yönelik taraftar takdirinin eksikliğinin bir kısmının, oyunla ilgili bazı yönlerin anlaşılmasının zorluğuyla bağlantılı olduğunu düşünüyor.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "De Jong beni ve milli takımın teknik ekibini tanıyor. Felsefemizi biliyor ve önemli bir oyuncu olacak. İyi bir performans ortaya koymak için gereken tüm özelliklere sahip, ayrıca bir lider."

Bu açıklamalar, Xavi'nin Hollanda Milli Takımı'nın yeni dönemde Frenkie de Jong'a vermeyi planladığı rolü açıkça ortaya koyuyor.

Aralarındaki karşılıklı tanışıklık ve teknik direktörün de Jong'un yeteneklerine olan güveni, Barcelona'nın yıldızını Hollanda Milli Takımı'nın temel unsurlarından biri haline getirebilir.

Xavi'nin de Jong'a ilişkin değindiği diğer konular arasında, oyuncunun Borussia Dortmund'un oyuncusu Jobe Bellingham'ın yanında orta sahada oynama ihtimali de yer aldı.

Xavi, oyuncuların birlikte oynama kabiliyetinden şüphe etmiyor ve büyük oyuncuların saha içinde her zaman anlaşmanın bir yolunu bulmasının nedenlerini açıklamak için kendi oyunculuk deneyimine başvurdu.

Şöyle konuştu: "Birçok kişi Iniesta ile benim birlikte oynayamayacağımızı söylüyordu. Buna inanabiliyor musunuz? Ama sonrasında ne olduğuna bir bakın. Bu konuda tecrübem var. Ve elbette, Joey Veerman ile Frenkie de Jong birlikte oynayabilir."

Açıklamalarını şöyle sürdürdü: "İkisinin birlikte oynaması mümkün. Veerman, Dortmund ile iyi seviyeler ortaya koyuyor ve de Jong üst düzey bir oyuncu. Takıma yardımcı olabilir. İyi oyuncularımız var ve herkes birbirinin yanında oynayabilir. Onlar da bunu yapabilir, en ufak bir şüphe yok."

Bu mesaj, Xavi'nin taktiksel uyum gerekçeleriyle yeteneği feda etmek zorunda kalmayacağı bir takım kurma isteğini yansıtıyor.

Frenkie de Jong'un dışında Xavi, kadrosundaki diğer isimlerden de söz etti. Donyell Malen hakkında, sağ kanatta oynama kabiliyeti olmasına rağmen, kendisi için en uygun pozisyonun gerçek forvet olduğunu düşündüğünü belirtti.

Xavi ayrıca Memphis Depay'ın yokluğuna da değinerek, bunun sürekli oynama ve fiziksel hazır bulunuşluğu geri kazanma ihtiyacıyla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Ancak Depay'ın dönüşüne kapıyı açık bıraktı ve şunları ekledi: "Bu tür bir oyuncudan yararlanmaya açığız; kalitesi ve fark yaratma kabiliyeti var."