Xavi, İngiliz Şampiyonlar Ligi katılımcısının tribününde görüntülendi

Xavi çarşamba günü Anfield'daydı. Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü, Virgil van Dijk'ı izlemek için oradaydı. Liverpool'un stoperi, Şampiyonlar Ligi'nde Atlético Madrid'i 2-1 mağlup etti.

96 kez milli olan Van Dijk, İngiliz devinde 90 dakika forma giydi. Jeremie Frimpong ve Ryan Gravenberch, teknik direktör Andoni Iraola tarafından ikinci yarının ardından oyuna alındı. Cody Gakpo ise sakatlığı nedeniyle Liverpool'da forma giyemedi.

Xavi, Van Dijk ile konuşmak için Liverpool'da bulunuyor. Hollanda Milli Takımı'nın kaptanı, kısa süre önce İngiliz basınına verdiği demeçte İspanyol teknik adamla bu görüşmeyi yapacağını zaten belirtmişti.

Van Dijk, "Bu biraz da o görüşmeye bağlı, benim nasıl yaklaşacağımı belirleyecek. Herkes kendini değerli, sevilen ve önemli hissetmek ister. Ben hâlâ takım için değerli ve önemli olabileceğimi hissediyorum. Eğer bu konuda aynı fikirdeysek, 2028 Avrupa Şampiyonası'na kadar önümüzde iki iyi yıl olacak. Aksi takdirde, artık göreceğiz" dedi.

Xavi, cumartesi günü Ajax - PSV maçını izlemek için Amsterdam'daydı. Bir gün sonra ise bazı yardımcıları, sc Heerenveen ile AZ arasındaki karşılaşma için Abe Lenstra Stadyumu'nda tribündeydi.

Teknik direktör bu dönemi, yurt içinde ve yurt dışında milli oyuncuları iş başında görmek için kullanıyor. Buna göre nihai kadro Xavi tarafından oluşturulacak.

Hollanda, 24 Eylül ile 4 Ekim arasında Uluslar Ligi'nde dört maça çıkacak. Sırbistan iki kez rakip olacak, ayrıca Almanya ve Yunanistan ile de oynanacak.