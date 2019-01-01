Xavi: Guardiola doğuştan kazanan biri

Xavi, eski hocası Pep Guardiola'nın Liverpool ile lig yarışına değil, Şampiyonlar Ligi'ne odaklanması gerektiği söyledi.

Xavi, Mirror'a verdiği demeçte 2008-12 yılları arasında 'da beraber çalıştığı Guardiola'nın hedefini Devler Ligi'ne çevirmesi gerektiğini söylerken, eski hocasından övgü dolu sözlerle bahsetti:

"Pep doğuştan kazanan biri. Ligde 'un bu kadar gerisinde olması ona zarar veriyor ancak o pes etmeyecek. O realist biri ve bu sezon üç kupaya da sahip olamayacaklarının farkında. Bunu göz önünde bulundurarak, bence Pep'in Şampiyonlar Ligi'ne öncelik vermesi gerekiyor."

ekibi Al Sadd'da teknik direktörlük kariyerini sürdüren Xavi, Guardiola'nın tecihinin her zaman Avrupa kupaları olduğunu da belirtti:

"Pep elinden gelen her kupayı kazanmak isteyecektir. Ama sezon başında ona bir kupa tercihi soracak olsaydınız, Şampiyonlar Ligi'ni söyleyeceğinden emindim. City ile her kupayı kazandı ve Şampiyonlar Ligi kupasının onları kulüp olarak farklı bir seviyeye taşıyacağını biliyor."

