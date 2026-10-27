Barcelona'nın genç oyuncusu Xavi Espart, geçtiğimiz Pazar günü La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid'e karşı oynanan El Clasico'da yaşadığı son sakatlığının ardından, kendisini bir an önce sahalara dönmesi için motive etti.

Espart (19 yaşında), Real Madrid'in yıldızı Aurelien Tchouameni ile yaşadığı temasın ardından maruz kaldığı sağ ayak bileği bağ sakatlığı nedeniyle yaklaşık yedi hafta sahalardan uzak kalacak ve acı nedeniyle maçı tamamlayamamıştı.

Espart'ın önümüzdeki maçlarda yokluğu, genç oyuncuya büyük güven duyan Alman teknik direktör Hansi Flick için ağır bir darbe anlamına geliyor. Bu bilgiyi Katalan "Mundo Deportivo" gazetesi aktardı.

Espart, iyileşme sürecinde daha fazla ilerleme kaydetmeyi beklerken, sosyal medya hesaplarında motive edici bir mesaj paylaştı.

Barcelona'nın genç oyuncusu, Real Madrid'e karşı El Clasico'da alınan 2-1'lik yenilgiye üzüldüğünü ifade etti ve takıma mümkün olan en kısa sürede yardımcı olmak için sıkı çalışma kararlılığını vurguladı.

Espart, kişisel "Instagram" sayfasında El Clasico'dan iki fotoğraf da ekleyerek şunları söyledi: "Yenilginin acısını hissediyorum ve tek bir şey düşünüyorum: mümkün olan en kısa sürede geri dönmek. Bizi yenemeyecekler. Força Barça!".

Talihsiz sakatlığından önce Xavi Espart, bu sezonun başında Barcelona ile 9 maça çıktı; 2 gol atıp 2 asist yaparak gerek sağ bek gerekse sol bek mevkisinde ilk 11'de bir yer edinmesini sağlayan bir iz bıraktı.







