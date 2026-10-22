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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-GETAFEAFP
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Xavi Espart, El Clasico hakkında konuştu: Real Madrid'e karşı bir savaşa gireceğiz

Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
X. Espart
İspanya

Barcelonalı genç oyuncu El Clasico için heyecanlı

Barcelonalı genç oyuncu Xavi Espart, önümüzdeki pazar günü İspanya Ligi'nin onuncu haftası kapsamında Camp Nou'da Real Madrid ile karşılaşacakları maçta, kariyerinde ilk kez ilk 11'de El Clasico oynamaya hazırlanıyor.

19 yaşındaki ve "La Masia" akademisi mezunu Espart, Real Madrid karşısında oynanacak merakla beklenen maç hakkında şunları söyledi: "Gerçek şu ki bu bir savaş maçı olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, bu bir El Clasico maçı."

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Her zaman çabanın yüzde 100'ünü ortaya koymalısın ve şimdi onlardan daha fazla puan toplama fırsatımız var, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Espart normalde sol bek olarak oynuyor, ancak Alman teknik direktör Hansi Flick, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son Paris Saint-Germain maçında ona sağ bek olarak güvendi ve bir gol kaydetti, fakat Fransız takımı (4-2) kazandı.

Barcelona, 27 puanla (puan kaybetmeden) La Liga puan tablosunun zirvesinde yer alıyor ve üçüncü sıradaki Real Madrid'in 6 puan önünde bulunuyor.



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