Xavi'den Memphis Depay için anlam yüklü, özel mesaj

Xavi, Cumartesi akşamı Hollanda Milli Takımı’nın basın toplantısında Memphis Depay’ın kadroda yer almamasına ilişkin dikkat çekici bir mesaj verdi.

Xavi, sakatlanan Brian Brobbey’nin yerine kadroya Joshua Zirkzee’yi aldı. Neden Memphis’i tercih etmediği sorulduğunda ise cevabını dikkat çekici biçimde kısa tuttu. “O biliyor. Kasım ayında yeni bir liste gelecek” diyen milli takım teknik direktörü, böylece Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusunun dönüşüne kapıyı ardına kadar açık bırakmış gibi göründü.

Xavi, basın toplantısında genel olarak da Sırbistan maçı öncesindeki tercihleri hakkında çok fazla ipucu vermek istemedi. İlk 11’ini oyuncularıyla ancak maçın başlamasına kısa süre kala paylaşıyor. “Bu hoşuma gidiyor, çünkü o zaman herkes odaklanmış oluyor. Doğru mu bilmiyorum ama benim yöntemim bu. Oynamayacağımı önceden bilmekten hiç hoşlanmazdım.”

Bu çalışma şekli, Xavi’nin geçmişte Louis van Gaal döneminde bizzat yaşadıklarının tam tersini yansıtıyor. “Ben bundan hoşlanmazdım, bu yüzden farklı yapıyorum. Van de Ven bunu seviyorsa, o zaman onunla bir konuşmam gerekebilir” diyerek, Micky van de Ven’in erken netlikten özellikle hoşlandığı kendisine aktarıldığında espri yaptı.

Milli takım teknik direktörü, oyuncularının Almanya karşısında (1-1) kendi fikirlerini nasıl benimsediğinden memnun olduğunu vurguladı. “Oyuncularımdan çok şey öğrendim. Felsefemize çok açıklar. İnsani taraf çok baskın, gerçekten bir aile gibiler” diyen Xavi, grupla geçirdiği ilk dönemi anlattı.

Basın toplantısında yer alan Van de Ven de bu tabloyu doğrularken, yeni yaklaşımın Hollanda Milli Takımı içinde iyi karşılandığını söyledi. “Hocanın kendi fikirleri var, bunun biraz zaman alması gerekiyor. Bende oluşan izlenim, bunun herkes tarafından iyi karşılandığı yönünde ve Almanya maçında da birçok şey yolunda gitti.”

Xavi, Sırbistan maçı öncesinde ise Lutsharel Geertruida’nın kadrodan çıkmasını hesaba katmak zorunda. “Antrenman sırasında bir şey hissetti, bu yüzden PSV’ye geri dönüyor” diyen milli takım teknik direktörü, ayrıca Jurriën Timber’ın ise hazır olduğunu doğruladı.

Bunun dışında Xavi, yoğun takvim nedeniyle oyunculara ekstra dinlenme vermek için bir neden görmüyor. “Bu bir faktör, işin doğasında var. Oyuncuları takip ediyoruz, bu da bunun bir parçası. Oyuncuların ekstra dinlenmeye ihtiyacı yok, hazırlar.”