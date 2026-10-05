“Xavi’den kesinlikle bir telefon beklemiyordum”

Joshua Zirkzee, Sırbistan karşısında (2-1) maçın kahramanı oldu, ancak başlangıçta teknik direktör Xavi Hernández'in kadrosunda yer almıyordu. Brian Brobbey'nin sakatlığı sonrası golcü yine de kadroya çağrıldı.

Zirkzee ikinci yarının başında oyuna girdi ve 71. dakikada Tijjani Reijnders'in iyi işi sayesinde golü attı. Golcü, topu çizgi üzerinde ağlara gönderebildi, ancak ESPN muhabiri Pascal Kamperman onun topa gerçekten dokunması gerekip gerekmediğini sorguladı. Zirkzee, spor kanalına gülümseyerek, "Top içeri girecek olsa bile, bence Tijjani ona bir dokunuş daha yaptığımı bilirdi" dedi.

Ardından Manchester United'lı hücum oyuncusu, topu yine de tamamlaması gerektiğini kabul etti. "Yoksa bence direkten dönecekti. Ama güzel bir ataktı ve neyse ki Reijnders ile ben doğru yerdeydik."

Almanya ile oynanan maçın (1-1) ertesi günü Zirkzee, Brobbey'nin kadrodan çıkmasının ardından yine de Hollanda Milli Takımı'ndan davet aldı. "Bir arkadaşım beni uyandırdı ve dört saat sonra Amsterdam'a giden bir uçaktaydım." Schiedamlı oyuncuya göre bu yeni bir durum değildi, çünkü 2024 Avrupa Şampiyonası sırasında Almanya'da buna benzer bir şey yaşamıştı.

25 yaşındaki santrfor, "Kesinlikle bir telefon beklemiyordum" itirafında bulundu. "Tabii ki ilk 11 oyuncusu değilim, bu yüzden hocanın beni çağırmak için bana güven duyması iyi hissettirdi. Ama kesinlikle beklemiyordum, hayır."

Zirkzee daha sonra Xavi'nin, Premier League'deki hayal kırıklığı yaratan sürelerine rağmen kendisini iyi futbol oynayabildiği için çağırdığını söyledi. İngiliz üst düzey liginde şu ana kadar yalnızca yirmi dakika oynayan hücum oyuncusu, "Futbol oynamanız gerekir, yoksa bir işe yaramazsınız" dedi.

Zirkzee, "Manchester United'da ciddi bir rekabet var ve teknik direktör (Michael Carrick, ed.) tercihler yapıyor. Şu anda bu, benim çoğunlukla sonradan oyuna girmem anlamına geliyor ve kolay olmasa da sonunda buna kendim bir çözüm bulmam gerekiyor" ifadelerini kullandı. "Yine de hocanın beni çağırması oldukça büyük bir sürprizdi" diyerek sözlerini noktaladı.