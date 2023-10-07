Xavi'den hafife alınan oyuncusuna büyük saygı: "En iyilerden birisi!"

La Liga devi Barcelona'nın hocası Xavi, De Jong'a büyük methiyeler düzerek hakkını verdi.

NE OLDU? Barcelona geçen sezon La Liga'yı ezeli rakipleri Real Madrid'e karşı 10 puan farkla kazanmıştı. Hollandalı oyuncu De Jong, geçen sezon İspanyol devinde 43 kez forma giydi ancak teknik direktör Xavi, kendisinin ve takımının zaman zaman hak ettikleri takdiri alamadığına inanıyor.

NE DEDİLER: Eldesmarque aracılığıyla şunları söyledi: "Barça her şeyi hafife alma yeteneğine sahip. Oyuncu sekiz ise onu 6 numara yapıyorlar. 10 ise 8 numara veriyorlar. Barça futbolcusu da öyle olmalı zaten. Mental olarak çok güçlüler. Onlara güven vermeye çalışıyoruz. Mesela Frenkie'nin dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum."

BÜYÜK RESİM: De Jong, 2019 yılında 64,9 milyon £ (79,5 milyon $) ücret karşılığında Ajax'tan Barcelona'ya katıldı ve kulüpte 190 kez forma giydi.

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Bu süreçte 16 gol atan Hollandalı orta saha, Manchester United'ın uzun süre transfer gündemi içerisinde yer aldı. 26 yaşındaki oyuncu, yıllar geçtikçe Barça için iyi bir transfer olduğunu kanıtladı ve 2021'in sonlarında kulübün menajeri olan Xavi, kendisinin daha üst sıralarda tutulması gerektiğini düşünüyor. Belki de burası eski Barcelona takımı olmadığı için kulüp La Liga, Copa de Rey ve Supercopa de Espana gibi kupaları kazanıyor ve bu nedenle De Jong'un en iyilerinden biri olduğu düşünülmüyor.

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SIRADA NE VAR? Ligde ilk sırada yer alan Real Madrid'in bir puan gerisinde yer alan Barcelona, pazar günü Granada ile karşılaşacak.