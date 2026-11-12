Xavi çok net: "O, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri"

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Frenkie de Jong, önümüzdeki hafta Hollanda Millî Takımı'nın kaptanı olacak. Teknik direktör Xavi Hernández, bunu perşembe öğleden sonra düzenlediği basın toplantısında doğruladı.

Virgil van Dijk'ın yokluğunda Xavi, Yunanistan ve Almanya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçları için yeni bir kaptan arayışına girdi.

Teknik direktör, geçici kaptanı belirledi. De Jong, Johan Cruyff Arena ve Olympiastadion'daki karşılaşmalarda kaptanlık pazubendini takacak.

Kasım ayında Hollanda Millî Takımı'nın ikinci kaptanı Denzel Dumfries olacak. Xavi'nin listesindeki bir sonraki oyuncu ise Cody Gakpo.

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Xavi, De Jong'u neden seçtiğini anlattı: "Öncelikle kişiliği nedeniyle. Topu istiyor, her gün daha iyi olmak ve takımın bir parçası olmak istiyor. Onu çok iyi tanıyorum ve her zaman sorumluluk alıyor."

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"Elbette yetenekleri de etkili. Onu dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak görüyorum. Bir teknik direktör olarak bu nedenler benim için çok önemli" diyen Xavi, sözlerini noktaladı.

De Jong, salı günü Voetbalzone ile yaptığı görüşmede Hollanda Millî Takımı'nın kaptanlığı hakkında da konuşmuştu: "Elbette bu insana bir şeyler hissettiriyor. Kaptan olmak herkes için çok büyük bir onur, benim için de öyle."

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De Jong, "Ülkenin kaptanı olmak... Millî futbolcu olmak ulaşılabilecek en üst nokta, şimdi bir de Hollanda'nın kaptanıyım" dedi.

29 yaşındaki De Jong, Yunanistan karşısında 71. millî maçına çıkacak. Xavi, Ronald Koeman, Frank de Boer ve Louis van Gaal'in ardından onun dördüncü millî takım teknik direktörü olacak.