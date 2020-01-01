Xavi: Barcelona'yı reddettim çünkü henüz erken

Katar’ın Al Sadd kulübünü çalıştıran Xavi, Barcelona’dan gelen teklifi neden reddettiğini açıkladı.

İspanya Süper Kupası yarı finalindeki yenilgisinin ardından teknik direktör Ernesto Valverde’nin görevine son verme kararı alan yönetimi, Xavi’nin kapısını çalmıştı.

Ancak genç teknik adamdan olumsuz yanıt alan Katalan ekibi göreve Quique Setien’i getirmişti.

Xavi, daha önce ‘Hayalim’ dediği işi neden geri çevirdiğini açıkladı.

Haberin devamı aşağıda

Teknik direktörlüğe bu sezon başlayan 39 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, “Barcelona’dan teklif aldığım doğru. Bu teklif Eric Abidal ve Oscar Grau tarafından yapıldı ancak kabul etmedim. Barcelona’yı çalıştırmam için henüz çok erken. İleride bu görevi yapmanın hayalini kurmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Al Sadd’a odaklandığını söyleyen Xavi, “Barcelona’nın teklifini reddetme kararını önce aileme sonra da kulübüme bildirdim. İtiraf etmem gerekirse son üç gün kafam karışıktı. Şimdi tamamen Al Sadd’a konsantreyim” dedi.

Barcelona Başkanı Bartomeu, Sport’a yaptığı açıklamada “Xavi bir gün Barça’nın hocası olacak. Bundan şüphem yok. Bizim futbolumuzu çok bilen biri. Bir gün bu takımı çalıştıracak” ifadelerini kullanmıştı.